Кононов определился с заявкой "Спартака" на заключительный сбор

Тренерский штаб московского "Спартака" во главе с Олегом Кононовым определился с заявкой команды на заключительный сбор, который пройдёт в Турции.

Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов;

Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Самюэль Жиго;

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Софьян Ханни, Фернандо;

Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Педро Роша, Луис Адриано.

Напомним, что в ходе заключительного сбора "Спартак" сыграет два товарищеских матча. 19 февраля "красно-белые" встретятся с "Оренбургом", а 23 февраля - с "Шерифом".

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