Кононов отказался обсуждать свой уход в "Спартак"

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Кононов отказался обсуждать свой уход в "Спартак"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов отказался обсуждать свой возможный уход в московский "Спартак".

На пресс-конференции после матча 12-го тура чемпионата России между "канонирами" и "Оренбургом" белорусский специалист заявил следующее: "Я даже не хочу говорить на эту тему. Давайте закроем этот вопрос, потому что официального ничего нет".

52-летний Кононов считается фаворитом на пост наставника "Спартака", который остаётся вакантным после увольнения Массимо Карреры. По некоторым данным, тренер "Арсенала" в ближайшее время начнёт заниматься расторжением контракта с нынешним клубом.

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