Кононов отрицает переговоры с "Уфой"

Бывший наставник московского "Спартака" Олег Кононов отреагировал на слухи о возможном назначении на пост главного тренера "Уфы".

"Информация о моём назначении в "Уфу" не соответствует действительности, это неправда", - сказал Кононов в интервью Meteratings.

Напомним, что башкирский клуб ищет нового тренера после вчерашней отставки Вадима Евсеева.

Что касается Кононова, то в сентябре он покинул "Ригу", после чего его связывали с возвращением в тульский "Арсенал".

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