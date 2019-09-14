Кононов ответил на призывы о своем увольнении

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Кононов ответил на призывы о своем увольнении

Наставник "Спартака" Олег Кононов отреагировал на то, что фанаты требуют его увольнения.

Напомним, что сегодня московский клуб проиграл "Уралу" (1:2) в матче РПЛ.

"Каждый раз когда "Спартак" проигрывает я слышу одно и то же. Я буду отвечать победами", - заявил Кононов.

Кононов возглавляет "Спартак" с ноября 2018 года. В текущем сезоне после 9 туров "красно-белые" идут на шестом месте.

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