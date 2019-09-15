Кононов ответил на вопрос об отставке

Наставник "Спартака" Олег Кононов на встрече с болельщиками ответил на вопрос о возможно отставки.

"Только победы могут оставить тренера в "Спартаке", поражения ложатся болью на всех, в том числе и на меня", - сказал тренер.

Ранее Цорн заявил, что Кононов не собирается уходить из команды.

Напомним, вчера, 14 сентября, "Спартак" проиграл "Уралу" (1:2) в рамках 9-го тура РПЛ. Это поражение стало третьим подряд для красно-белых. Красно-белые с 14 баллами занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Кононова сыграют с "Уфой".

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