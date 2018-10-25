Кононов ответил на вопрос, возглавит ли он "Спартак"

Наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов ответил на вопрос, возглавит ли он московский "Спартак".

"Такие слухи ходят. Но я на данный момент тренер "Арсенала". Все мысли об очень важной игре против "Оренбурга". На данный момент никуда не перехожу" - сказал Кононов.

По некоторым данным, 52-летний белорусский специалист после матча с "Оренбургом" расторгнет контракт с "Арсеналом" и подпишет соглашение со "Спартаком" до конца текущего сезона.

Напомним, что "красно-белые" в понедельник утром уволили с поста главного тренера Массимо Карреру. После отставки итальянца командой руководит Рауль Рианчо.

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