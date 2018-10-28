Кононов подал запрос о расторжении контракта с "Арсеналом"

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Кононов подал запрос о расторжении контракта с "Арсеналом"Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов подал запрос о расторжении контракта со своим клубом, информирует Спорт24.

По сведениям источника, "канониры" не станут препятствовать уходу 52-летнего специалиста и удовлетворят его пожелание. Вместе с белорусом Тулу покинут и все его пять ассистентов.

Кононов считается главным претендентом на должность наставника московского "Спартака".

Напомним, Кононов отказался обсуждать свой возможный уход в "Спартак". | soccernews.ru

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