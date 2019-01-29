Кононов поделился ожиданиями от матча с "Локомотивом"

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Кононов поделился ожиданиями от матча с "Локомотивом"

Главный тренер "Спартака"  Олег Кононов в эфире канала "Матч ТВ" рассказал, что думает о матче против "Локомотива" в рамках Кубка "Матч Премьер".

"Сейчас хочу посмотреть, как будет играть Зобнин с первых минут, как и другие футболисты. В частности, ТашаевЛомовицкий и Айртон. На всю команду хочу посмотреть. Мы проделали большую и интенсивую работу. Сегодня финальный аккорд", - сказал Кононов.

Также специалист поделился мнением о слухах об уходе Зе Луиша.

"Зе Луиш? У нас все порядке. Он с нами и работает. Мы узнаем все новости из газет. Смотрим и улыбаемся. На сбор в Турцию возьму молодых ребят".

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок планирует перейти в "Галатасарай".

Не пропустите: Зе Луиш готов уйти из "Спартака". | http://soccernews.ru

 

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