Кононов подвёл итоги первого сбора "Спартака"

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Кононов подвёл итоги первого сбора "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал подробности первого зимнего сбора.

"На встрече с коллегами по молодёжным командам "Спартака" обсудили задания, которые нужно будет выполнять для атаки и обороны. У нас есть видеоматериалы с первого сбора, которые буду отдавать, чтобы можно было наглядно видеть пример. Обсудили план - как игроков тестировать, отслеживать их динамику. Умение играть на двух-трёх позициях означает, что игрок достаточно правильно понимает, как строится атака, оборона, как играют линии. Это игрок, который будет исполнять все требования. И мне, как тренеру, приятно с таким футболистом работать" - сказал Кононов.

Напомним, что первый сбор "Спартака" прошёл в Объединённых Арабских Эмиратах в период с 10 по 16 января.

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