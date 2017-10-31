Кононов покидает "Ахмат"

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Кононов покидает "Ахмат"

Известный российский инсайдер Нобель Арустамян заявил, что главный тренер "Ахмата" Олег Кононов покидает свой пост.

"Сразу два моих источника сообщают, что Олег Кононов покидает "Ахмат" по собственному желанию" - написал Арустамян в своём твиттере.

Стоит отметить, что по итогам 15 туров "Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 18 очков.

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