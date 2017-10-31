Известный российский инсайдер Нобель Арустамян заявил, что главный тренер "Ахмата" Олег Кононов покидает свой пост.

"Сразу два моих источника сообщают, что Олег Кононов покидает "Ахмат" по собственному желанию" - написал Арустамян в своём твиттере.

Стоит отметить, что по итогам 15 туров "Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 18 очков.

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