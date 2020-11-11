Кононов покинул "Ригу" по семейным обстоятельствам

"Рига" на официальном сайте сообщила о том, что главный тренер команды Олег Кононов покидает свой пост.

Стороны расстались по обоюдному согласию.

Ранее стало известно, что 54-летний специалист экстренно вернулся в Москву к семье.

"По личных обстоятельствам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера. Сейчас я должен уделить время своей семье, было бы несправедливо по отношению к нашему клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не мог стопроцентно сконцентрироваться на команде", - рассказал тренер.

Кононов возглавил "Ригу" в феврале 2020 года. При нем команда в 18 матчах одержала 15 побед и потерпела 3 поражения.

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