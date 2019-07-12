Кононов помогал искать серьгу Луиса Адриано

Необычный инцидент произошел на тренировке "Спартака".

Сообщается, что во время занятия нападающий команды Луис Адриано потерял серьгу.

"Это произошло, когда игроки начали играть в квадрат. Луис Адриано был в центре и пробовал перехватить мяч. Однако мяч попал ему в голову и сбил серьгу с его уха. Все игроки - Мельгарехо, Фернанду, Айртон, Понсе и сам Луис начали поиски.

Позже возле этого места видел и Олега Кононова, который рассматривал траву, однако серьгу так и не нашли", - заявил фотограф "Спорт-Экспресс" Александр Федоров.

Напомним, что 13 июля "Спартак" в 1-м туре РПЛ сыграет с "Сочи".

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