Кононов попрощался с "Ахматом"

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Кононов попрощался с "Ахматом"Бывший главный тренер "Ахмата" Олег Кононов попрощался с клубом.

После своей отставки с должности наставник заявил, что у него остались самые приятные чувства от работы.

"В первую очередь хотел бы выразить благодарность Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту клуба Магомеду Даудову за помощь и поддержку, которую они оказывали мне всё это время.

Благодарен всему персоналу клуба. У меня остались только самые приятные чувства от работы. Я сюда приходил, чтобы делать результат, но на данном этапе вижу, что нужно что-то поменять, переломить. И моя просьба об отставке связана именно с этим. Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге результат будет, которого хотят и которого заслуживают в Чеченской Республике.

Я познакомился с республикой, познакомился с городом, людьми. Меня всегда поддерживали руководство, болельщики, обычные люди. Очень теплый, дружелюбный народ, и у меня всегда останутся только самые приятные воспоминания. Хочу сказать всем спасибо, всегда буду болеть за футбольный клуб "Ахмат", - сказал специалист. http://soccernews.ru

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