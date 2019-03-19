Кононов посетил академию "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов и спортивный директор клуба Сергей Родионов пообщались с тренерским штабом академии имени Федора Черенкова.

Наставник рассказал о деталях работы и игре, к которой стремятся красно-белые. Ожидается, что Кононов будет посещать академию регулярно.

"Молодой футболист должен приходить в основную команду в достаточной степени подготовленным физически, тактически и технически. Мы хотим демонстрировать атакующий, умный, техничный футбол, к которому молодой игрок должен быть готов. Поэтому принципы построения игры должны быть едины для всех команд клубной вертикали - от академии до главной команды", - сказал Кононов.

"Спартак" располагается на 5 месте в турнирной таблицы, имея в активе 33 очка.

А еще: Адвокат Кокорина: "Получилось сегодня пообщаться с Сашей, мы посидели, чайку попили"| http://soccernews.ru