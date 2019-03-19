Кононов посетил академию "Спартака"

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Кононов посетил академию "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов и спортивный директор клуба Сергей Родионов пообщались с тренерским штабом академии имени Федора Черенкова.

Наставник рассказал о деталях работы и игре, к которой стремятся красно-белые. Ожидается, что Кононов будет посещать академию регулярно. 

"Молодой футболист должен приходить в основную команду в достаточной степени подготовленным физически, тактически и технически. Мы хотим демонстрировать атакующий, умный, техничный футбол, к которому молодой игрок должен быть готов. Поэтому принципы построения игры должны быть едины для всех команд клубной вертикали - от академии до главной команды", - сказал Кононов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олег Кононов встретился с тренерами Академии ⠀ Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов и главный тренер красно-белых Олег Кононов встретились сегодня с тренерским составом @spartak_academy. ⠀ Олег Георгиевич рассказал о принципах своей работы и об игре, к которой стремится его команда. Участники встречи обсудили вопросы тактики. В том числе на примере конкретных игровых эпизодов. Отдельное внимание Кононов уделил значимости индивидуальной работы с футболистами. Подробнее: spartak.com — #спартак #spartak #фксм #fcsm #впередспартак #краснобелые

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

"Спартак" располагается на 5 месте в турнирной таблицы, имея в активе 33 очка.

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