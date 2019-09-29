Кононов потерял крупную сумму из-за отставки из "Спартака"
Олег Кононов покинул пост главного тренера "Спартака" по собственному желанию, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, из-за такого решения наставник не получит компенсацию за досрочный разрыв контракта. Следовательно, "Спартак" не будет выплачивать Кононову 1,031 миллиона евро, которые были положены ему за оставшиеся девять месяцев по контракту.
Под руководством Кононова "красно-белые" проиграли четыре матча подряд в чемпионате России. После 11 туров "Спартак" занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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