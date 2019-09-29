Кононов повторил антирекорд Карпина в "Спартаке"

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Кононов повторил антирекорд Карпина в "Спартаке"

В матче 11-го тура чемпионата России московский "Спартак" на своем поле потерпел поражение от "Оренбурга" со счетом 1:2. "Красно-белые" потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате России.

Таким образом, московский клуб повторил свой антирекорд 2010 года. Тогда "Спартак" под руководством Валерий Карпина также проиграл четыре матча подряд.

Сейчас "Спартак" возглавляет Олег Кононов. При нем клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Стоит отметить, что худшей серией спартаковцев является шесть поражений подряд при Невио Скале в 2004 году.

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