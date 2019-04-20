Кононов поздравил "Спартак" с 97-летием

Сегодня, 20 апреля, 97-й день рождения московского клуба "Спартак". В связи с этим главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Спартак" - самый титулованный клуб в России, самый популярный. Недаром клуб называют народной командой. Единство и вера это то, что нам сейчас нужно. Приходите на наши матчи. Мы сделаем всё для того, чтобы победить: за вас, за клуб. С днём рождения, "Спартак!" - сказал Кононов.

Завтра, 21 апреля, состоится матч 24-го тура РПЛ "Спартак" - "Енисей". Начало - в 19:00 мск.

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