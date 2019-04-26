Кононов продолжит тренировать "Спартак" в следующем сезоне

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов не покинет свой пост по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба.

"Совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон. Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести "Спартак" к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников", - говорится в заявлении "Спартака".

Напомним, что 53-летний Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября прошлого года. В данный момент клуб под его руководством занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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