Кононов прокомментировал дисквалификацию Семака

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Кононов прокомментировал дисквалификацию Семака

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что думает о дисквалификации главного тренера "Зенита" Сергея Семака, который отстранен на два матча из-за оскорблений судей на матче 6-го тура РПЛ с "Ахматом".

"Меня никогда не дисквалифицировали. Что касается работы у бровки - все делается до игры на тренировках. Конечно, какие-то детали важно, чтобы игроки знали. Но можно в перерыве что-то сказать игрокам.

Что до моего отношения, это эмоции. Каждый из тренеров справляется с ними самостоятельно", - сказал Кононов.

Напомним, 19 августа, "Спартак" обыграл ЦСКА в рамках 6-го тура РПЛ. В турнирной таблице чемпионата России "красно-белые" занимают 4 строчку, набрав 11 баллов.

А еще: Семак дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление судей матча с "Ахматом" | http://soccernews.ru
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