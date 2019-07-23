Кононов прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации Лиги Европы для "Спартака"

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Кононов прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации Лиги Европы для "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от противостояния с "Туном" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

"Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем. Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника - сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола.

Чтобы это понять, достаточно взглянуть на позиции Швейцарии в рейтинге ФИФА - она уже много лет не покидает топ-10. А швейцарские футболисты регулярно выступают в лучших клубах Европы. "Тун" играет в быстрый, организованный футбол. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности", - цитирует Кононова пресс-служба "красно-белых".

Напомним, что первый матч между "Спартаком" и "Туном" состоится 8 августа в Швейцарии, а ответный - 15 августа в России.

С другими парами квалификации Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

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