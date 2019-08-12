Кононов прокомментировал матч с "Ахматом"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что думает о победном матче 5=го тура РПЛ красно-белых в матче с "Ахматом" (3:1).

"Мне трудно судить, лучший ли это матч, но то, что команда доминировала - это хорошо. Нельзя не отдавать должное "Ахмату", было непросто в первые минуты. Очень помог первый гол, помог успокоиться", - сказал Кононов.

"Спартак" с 8 баллами занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, "Ахмат" с 6 очками располагается на 10 строчке.

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