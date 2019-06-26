Кононов прокомментировал матч "Спартака" с "Ростовом"

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Кононов прокомментировал матч "Спартака" с "Ростовом"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что думает о поражении своей команды в матче с "Ростовом" (0:2) в рамках Кубка "Париматч Премьер".

"Мы экспериментируем с составом. Те игроки, которые у нас мало играли, мы им даем возможности где-то начинать.

Сегодня сыграли те игроки, которые мало играли в чемпионате. Также мы смотрим за состоянием наших игроков, которые входят, - Жиго, Рассказов, Рома Зобнин.

На данный момент эти игры служат в большей степени набору кондиций и [отработке] игровых ситуаций, где мы должны посмотреть, как игроки воспринимают информацию, которую мы даем сейчас на сборе", - сказал Кононов.

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ "Спартак" занял 5 место в турнирной таблице.

А еще: "Ростов" переиграл "Спартак" в матче Кубка "Париматч Премьер"| http://soccernews.ru
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