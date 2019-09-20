Кононов прокомментировал очередное поражение "Спартака"

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Кононов прокомментировал очередное поражение "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что думает о поражении своей команды в матче 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1). Об этом информирует "Матч Премьер".

"Мы владели преимуществом. Нам не удались завершающие фазы: и точные передачи, и завершение. Был момент в конце, где Мельгарехо с одного места неудачно пробил и попал во вратаря.

Как жить дальше? Работать! Когда черная полоса проходит, наступает белая. При соответствующей работе и вере в себя будет успех, будут победы. «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает", - сказал Кононов.

Отметим, что это 4-е к ряду поражение красно-белых. "Спартак" с 14 баллами занимает 7 место турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 14 очков и 6 позиция.

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"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ

"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ

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