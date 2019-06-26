Кононов прокомментировал переход Романьоли в "Спартак"

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Кононов прокомментировал переход Романьоли в "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился мнением о переходе в команду вратаря "Ромы" Андреа Романьоли.

"Романьоли прилетает в расположение "Спартака-2". Он будет числиться в этой команде, а потом мы уже посмотрим, как он будет проявлять себя. Эта позиция востребована - это все, что я могу сказать", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 20-летнего Романьоли составит 2-2,5 миллиона евро. Голкипер подпишет с "красно-белыми" контракт до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость итальянца составляет 25 тысяч евро.

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