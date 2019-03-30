Кононов прокомментировал победу над "Ахматом"
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов подвёл итоги матча 21-го тура чемпионата России против "Ахмата".
"У нас игры все эмоциональные, здесь не исключение. В Грозном всегда болеют преданно, громко, заставляют команду играть на пределе своих возможностей. Мы готовились к этой игре, ожидали, что будет непросто. Думаю, матч выдался нервным с обеих сторон. Как следствие - ошибки технические и позиционные. В целом мы довольны, что выиграли, набрали три очка", - сказал Кононов.
Отметим, что благодаря этой победе "красно-белые" поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|20
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|2
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|21
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|Спартак Москва
|21
|36
|4
|ЦСКА Москва
|20
|36
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|Краснодар
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|35
|6
|Арсенал Тула
|21
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|7
|Ростов
|20
|29
|8
|Рубин
|21
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|Ахмат
|21
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|10
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|19
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|20
|24
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|Динамо Москва
|21
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|13
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|20
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|20
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