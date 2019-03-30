Кононов прокомментировал победу над "Ахматом"

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Кононов прокомментировал победу над "Ахматом"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов подвёл итоги матча 21-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"У нас игры все эмоциональные, здесь не исключение. В Грозном всегда болеют преданно, громко, заставляют команду играть на пределе своих возможностей. Мы готовились к этой игре, ожидали, что будет непросто. Думаю, матч выдался нервным с обеих сторон. Как следствие - ошибки технические и позиционные. В целом мы довольны, что выиграли, набрали три очка", - сказал Кононов.

Отметим, что благодаря этой победе "красно-белые" поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ.

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