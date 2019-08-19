Кононов прокомментировал победу над ЦСКА

Наставник "Спартака" Олег Кононов поделился мнением о матче с ЦСКА (2:1).

"Дерби - это всегда тяжелое противостояние. Приятно победить на домашнем стадионе на глазах у наших фанатов. В первом тайме команды играли на равных, однако после перерыва мы были лучше.

После паузы из-за дымовой завесы нам удалось забить. Я собрал футболистов и сказал им пару слов. В конце ребятам пришлось нелегко, но они выстояли", - заявил Кононов.

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