Кононов прокомментировал победу над "Динамо"

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Кононов прокомментировал победу над "Динамо"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов подвёл итоги матча третьего тура чемпионата России против московского "Динамо".

"Доволен тем, как ребята отнеслись к игре, как дожимали соперника, как играли концовку. Очень хорошо вышли игроки на замену, они помогли нам взвинтить темп и сделать результат. Мы видели, что нам не хватало скорости, поэтому я решил сделать две замены и выпустил сразу и Митришева, и Беришу, усилив тем самым давление на соперника, который начал уставать" - сказал Кононов.

Не пропустите видеообзор матча "Ахмат" - "Динамо". | http://soccernews.ru

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