Кононов прокомментировал победу над "Крыльями Советов"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

"Паники нет. Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить. То, что ребята играли самоотверженно, все видели, они не дали сопернику забить. Что касается изменений, давайте дождёмся последнего матча, там всё увидите", - сказал Кононов.

Напомним, что "Спартак" победил "Крылья Советов" со счётом 2:1 благодаря голам Зе Луиша и Лоренсо Мельгарехо.

Набрав три очка, "красно-белые" вернулись на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре столичная команда сыграет в гостях с "Оренбургом".

Не пропустите: Гончаренко прокомментировал победу над "Ахматом". | http://soccernews.ru