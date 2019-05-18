Кононов прокомментировал победу над "Крыльями Советов"
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
"Паники нет. Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить. То, что ребята играли самоотверженно, все видели, они не дали сопернику забить. Что касается изменений, давайте дождёмся последнего матча, там всё увидите", - сказал Кононов.
Напомним, что "Спартак" победил "Крылья Советов" со счётом 2:1 благодаря голам Зе Луиша и Лоренсо Мельгарехо.
Набрав три очка, "красно-белые" вернулись на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре столичная команда сыграет в гостях с "Оренбургом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|61
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|ЦСКА Москва
|29
|48
|5
|Спартак Москва
|28
|46
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Оренбург
|29
|40
|8
|Ахмат
|29
|39
|9
|Ростов
|28
|38
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19