Кононов прокомментировал победу над "Сочи"
Наставник "Спартака" Олег Кононов дал комментарии после победы над "Сочи" (1:0).
"Я не очень доволен игрой, хоть мы и добились положительного результата. Мы часто теряли мяч при выходе в атаку. В первом тайме было пару хороших моментов, но мы их не реализовали. Победа в первом туре это хорошо, однако нужно улучшать игру", - приводит слова Кононова "Спорт-Экспресс".
Отметим, что во втором туре РПЛ "Спартак" ожидает игра с "Ростовом".
Читайте также: Гол Жиго на 94-й минуте принёс "Спартаку" домашнюю победу над "Сочи". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гол Жиго на 94-й минуте принёс "Спартаку" домашнюю победу над "Сочи"
-
Гризманн разочарован отношением со стороны "Атлетико"
-
Михайлович, несмотря на лейкемию, продолжит тренировать "Болонью"
-
"Локомотив" назвал "Спартаку" цену на Гильерме
-
4 топ-футболиста за 100 млн евро - фантастический аргумент в борьбе с "Баварией"! Рассказываем о трансферной кампании дортмундской "Боруссии""
Лента новостей
-
"Ростов" одержал победу над "Оренбургом"
-
Неймар и Роналду снялись в совместной рекламе
-
Стал известен игрок матча "Спартак" - "Сочи"
-
Кононов прокомментировал победу над "Сочи"
-
Болельщики испортили табличку Гризманна возле стадиона "Атлетико"
-
Генич анонсировал переход игрока "Зенита" в "Сочи"
-
2
Неймар снова сменил имидж
-
Сульшер все еще не выбрал нового капитана "Манчестер Юнайтед"
-
Фанат "Уфы" пострадал при атаке в Екатеринбурге
-
"Монако" с Головиным проиграл "Лозанне" в товарищеском матче
-
1
Гол Жиго на 94-й минуте принёс "Спартаку" домашнюю победу над "Сочи"
-
Неймар возвращается в расположение ПСЖ
-
"Сампдория" объявила о переходе экс-защитника "Барселоны"
-
2
Гризманн разочарован отношением со стороны "Атлетико"
-
"Интер" определился с альтернативой для Лукаку
-
1
Михайлович, несмотря на лейкемию, продолжит тренировать "Болонью"
-
Анюков прокомментировал своё возвращение в "Крылья Советов"
-
"Бавария" претендует на защитника "Тоттенхэма"
-
"Локомотив" назвал "Спартаку" цену на Гильерме
-
3
4 топ-футболиста за 100 млн евро - фантастический аргумент в борьбе с "Баварией"! Рассказываем о трансферной кампании дортмундской "Боруссии""
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20