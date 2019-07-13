Кононов прокомментировал победу над "Сочи"

Наставник "Спартака" Олег Кононов дал комментарии после победы над "Сочи" (1:0).

"Я не очень доволен игрой, хоть мы и добились положительного результата. Мы часто теряли мяч при выходе в атаку. В первом тайме было пару хороших моментов, но мы их не реализовали. Победа в первом туре это хорошо, однако нужно улучшать игру", - приводит слова Кононова "Спорт-Экспресс".

Отметим, что во втором туре РПЛ "Спартак" ожидает игра с "Ростовом".

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