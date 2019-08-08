Кононов прокомментировал победу над "Туном"
Наставник "Спартака" Олег Кононов высказался о победе над "Туном" (3:2) в Лиге Европы.
"Очень сложная победа. Мы ожидали, что противник будет играть в такой футбол. В первой половине встречи мы смогли их нейтрализовать. После перерыва нам забили дважды, но мы выиграли. Теперь все решится в Москве.
Не забитый пенальти Шюррле? Он еще не набрал необходимую форму. К тому же Джикия наш штатный пенальтист, он уступил удар Шюррле", - заявил Кононов.
Читайте также: "Спартак" добыл тяжелую победу над "Туном" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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