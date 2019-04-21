Кононов прокомментировал победу "Спартака" над "Енисеем"

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Кононов прокомментировал победу "Спартака" над "Енисеем"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился мнением о победе своей команды в матче 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0).

"Как воспринял свист с трибун в концовке? А как вы восприняли? У меня всегда только уважение к трибунам. Если они свистят, значит, мы играли не так, как хотелось бы. Я тоже бы хотел, чтобы наши 24 атаки заканчивались 24 ударами в створ ворот, а не шестью. Но сегодня только 2:0, и нам сегодняшняя победа очень дорога", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Несмотря на победу "Спартак" остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут на выезде с тульским "Арсеналом". Встреча состоится 25 апреля.

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