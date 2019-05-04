Кононов прокомментировал победу "Спартака" над "Уралом"

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Кононов прокомментировал победу "Спартака" над "Уралом"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов подвёл итоги матча 27-го тура чемпионата России против "Урала".

"В первую очередь я доволен внутренней организацией каждого из игроков, потому что без этого не будет организации командной. Это главное. Соответственно, доволен и командной игрой, которая и принесла по сути результат. Все строго играли на своих позициях. Достаточно интересная была игра - и "Урал" атаковал, и мы атаковали, были моменты. Думаю, что мы сегодня были близки к победе из-за организации, как я уже сказал, из-за того, что все игроки выложились по полной", - сказал Кононов.

Напомним, что "Спартак" обыграл "Урал" благодаря голу бразильского хавбека Фернандо на 82-й минуте.

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"Спартак" с большим трудом обыграл "Урал" в 27-м туре РПЛ

"Спартак" с большим трудом обыграл "Урал" в 27-м туре РПЛ

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