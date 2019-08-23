Кононов прокомментировал поражение от "Браги"

Наставник "Спартака" Олег Кононов высказался о поражении от "Браги" (0:1) в Лиге Европы.

"Сложная игра. Команды играли на равных, однако у нас не вышло довести атаки до завершения, было много ошибок. Защита играла довольно строго, не считая момента с забитым голом.

Кто был виноват? Мы позже разберем матч. Я совершил две замены, поэтому не хватило нам футболиста. Возможно, нужно было заменить и Понсе, но я принял такое решение, так как игра была равной", - заявил Кононов.

Напомним, что ответный поединок в Москве пройдет 29 августа.

Читайте также: "Спартак" уступил "Браге" в первом матче квалификации Лиги Европы. | http://soccernews.ru