Кононов прокомментировал поражение от "Краснодара"

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Кононов прокомментировал поражение от "Краснодара"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов дал комментарии после матча пятого тура чемпионата России против "Краснодара".

"Игра неплохая тогда, когда команда выигрывает. Если мы проигрываем, пропускаем три мяча, конечно, здесь уже минус всей команде" - сказал Кононов.

Не пропустите видеообзор матча "Ахмат" – "Краснодар". | http://soccernews.ru

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