Кононов прокомментировал поражение от "Краснодара"
Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов дал комментарии после матча пятого тура чемпионата России против "Краснодара".
"Игра неплохая тогда, когда команда выигрывает. Если мы проигрываем, пропускаем три мяча, конечно, здесь уже минус всей команде" - сказал Кононов.
Не пропустите видеообзор матча "Ахмат" – "Краснодар". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Локомотив Москва
|5
|13
|3
|Краснодар
|5
|10
|4
|Ростов
|5
|10
|5
|ЦСКА Москва
|5
|9
|6
|Ахмат
|5
|9
|7
|Уфа
|5
|9
|8
|Спартак Москва
|5
|8
|9
|Рубин
|5
|7
|10
|Урал
|5
|7
|11
|Динамо Москва
|5
|4
|12
|Тосно
|5
|3
|13
|Арсенал Тула
|5
|3
|14
|СКА Хабаровск
|5
|3
|15
|Анжи
|5
|3
|16
|Амкар
|5
|1