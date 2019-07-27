Кононов прокомментировал поражение от "Тамбова"

Наставник "Спартака" Олег Кононов подвел итоги матча с "Тамбовом" (0:2).

"Сперва хочу поздравить соперника с победой. Игра выдалась сложной, мы не реализовали множество моментов и проиграли. Приношу извинения за результат, мы продолжим бороться в каждом последующем матче. Я ответственен за поражение, футболисты просто выполняли мои требования.

Я хорошо понимаю наших фанатов. Мы с футболистами продолжим работать и приложим все усилия для будущих побед", - заявил Кононов.

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