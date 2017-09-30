Кононов прокомментировал поражение от "Тосно"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов поделился эмоциями после матча 12-го тура чемпионата России против "Тосно".

"Эмоции отрицательные. Мы бились за результат. Старались не пропустить, особенно когда остались в меньшинстве. Играли строго. В первом тайме была равная игра, но удаление всё испортило. Мы отдали преимущество "Тосно", но они ничего не создали, кроме одного момента. Хотели сравнять, но не получилось. "Тосно" играло в обычной манере. Ничего сверхъестественного не ожидали. У них два нападающих хорошо действуют на втором этаже. Мы проиграли достаточно много единоборств им в центральной зоне. Наверное, гол - это следствие этого" - сказал Кононов.

Не пропустите видеообзор матча "Тосно" – "Ахмат". | http://soccernews.ru