Кононов прокомментировал поражение от "Зенита"

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Кононов прокомментировал поражение от "Зенита"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов высказался после матча второго тура чемпионата России против "Зенита".

"Мы в большей степени проводили игру в обороне. Мы предполагали, что "Зенит" своими действиями в атаке и прессингом заставит нас обороняться. Ребята соблюдали структуру игры в отборе, но нам не хватало точности в передачах, в открываниях, для того, чтобы выходить в атаку и доводить их до ударов. По сути, у нас была только одна неплохая атака во втором тайме, когда хорошо сыграл Бакаев. Есть над чем работать, но ребята старались. Ошибки есть - мы только начали работать вместе" - сказал Кононов.

Не пропустите видеообзор матча "Зенит" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru

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