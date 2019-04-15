Кононов прокомментировал ситуацию с Гулиевым
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов поделился мыслями о ситуации с хавбеком команды Аязом Гулиевым.
Напомним, что футболиста оштрафовали и отравили в дубль за избиение гражданина США в результате дорожного конфликта.
"На данный момент он и оштрафован, и отстранён - это тоже форма штрафа. Будем смотреть, в каком он состоянии будет на неделе. И проведём ещё с ним разъяснительную работу", – сказал Кононов.
22-летний Гулиев перешёл в "Спартак" в январе из "Ростова", в его активе 5 матчей во всех турнирах без результативных действий.
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