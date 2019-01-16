Кононов прокомментировал слухи о возможном возвращении Промеса в "Спартак"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал слухи о возможном возвращении в свою команду голландского полузащитника Квинси Промеса, ныне выступающего за "Севилью".

"Это не более чем слухи. "Спартак" не вёл никаких переговоров по Промесу. Конечно, желание поработать с хорошим футболистом есть всегда, но мои желания ни к чему не приведут. У него действующий контракт с "Севильей" - сказал Кононов.

Напомним, что Промес перешёл из "Спартака" в "Севилью" за 20 миллионов евро в конце августа прошлого года. Однако в Ла Лиге у голландца дела не пошли - 25 матчей и всего 1 забитый гол.

В связи с этим появились слухи о желании вингера вернуться в Россию. Также сообщалось, что в его подписании заинтересован "Милан".

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