Кононов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Риги"

Теги ригаолег кононов

Кононов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Риги"

Новый наставник "Риги" Олег Кононов поделился мыслями после заключения контракта с латвийским клубом.

"В первую очередь, я очень рад оказаться в этом клубе, в этом замечательном городе. Это клуб, который ставит большие цели перед собой и добивается их. Для меня очень важно, что команда амбициозная и хочет прогрессировать. "Рига" пытается демонстрировать хороший футбол. Команда хочет играть в атакующий футбол. Я смотрел матчи как в чемпионате страны, так и сейчас на сборах. Также смотрел, когда команда играла в Лиге Чемпионов, Лиге Европы.

Конечно, мне было приятно увидеть, что наши интересы совпадают. Потому что я сторонник того, чтобы команда играла в футбол и добивалась результатов. То, что команда сейчас так играет, мне очень приятно. Я хотел бы помочь ей дальше прогрессировать", - сказал Кононов.

"Рига" объявила о назначении экс-тренера "Спартака" в среду. Детали контракта между сторонами пока неизвестны.

Не пропустите: "Барселона" заплатила 30 млн евро за португальского юнца! Кто такой Франсишку Тринкау и зачем он нужен в Каталонии? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси потребовал отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером

Месси потребовал отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Riga Riga 32 66
2 Даугава Рига Даугава Рига 32 59
3 Вентспилс Вентспилс 32 47
4 Валмиера Валмиера 32 46
5 Спартакс Спартакс 32 44
6 Liepāja Liepāja 32 39
7 Елгава Елгава 32 38
8 Даугава Даугавпилс II Даугава Даугавпилс II 32 31
9 Метта / ЛУ Метта / ЛУ 32 26
Полная таблица

топ-5 тегов