Кононов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Риги"

Новый наставник "Риги" Олег Кононов поделился мыслями после заключения контракта с латвийским клубом.

"В первую очередь, я очень рад оказаться в этом клубе, в этом замечательном городе. Это клуб, который ставит большие цели перед собой и добивается их. Для меня очень важно, что команда амбициозная и хочет прогрессировать. "Рига" пытается демонстрировать хороший футбол. Команда хочет играть в атакующий футбол. Я смотрел матчи как в чемпионате страны, так и сейчас на сборах. Также смотрел, когда команда играла в Лиге Чемпионов, Лиге Европы.

Конечно, мне было приятно увидеть, что наши интересы совпадают. Потому что я сторонник того, чтобы команда играла в футбол и добивалась результатов. То, что команда сейчас так играет, мне очень приятно. Я хотел бы помочь ей дальше прогрессировать", - сказал Кононов.

"Рига" объявила о назначении экс-тренера "Спартака" в среду. Детали контракта между сторонами пока неизвестны.

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