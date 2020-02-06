Кононов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Риги"
Новый наставник "Риги" Олег Кононов поделился мыслями после заключения контракта с латвийским клубом.
"В первую очередь, я очень рад оказаться в этом клубе, в этом замечательном городе. Это клуб, который ставит большие цели перед собой и добивается их. Для меня очень важно, что команда амбициозная и хочет прогрессировать. "Рига" пытается демонстрировать хороший футбол. Команда хочет играть в атакующий футбол. Я смотрел матчи как в чемпионате страны, так и сейчас на сборах. Также смотрел, когда команда играла в Лиге Чемпионов, Лиге Европы.
Конечно, мне было приятно увидеть, что наши интересы совпадают. Потому что я сторонник того, чтобы команда играла в футбол и добивалась результатов. То, что команда сейчас так играет, мне очень приятно. Я хотел бы помочь ей дальше прогрессировать", - сказал Кононов.
"Рига" объявила о назначении экс-тренера "Спартака" в среду. Детали контракта между сторонами пока неизвестны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Riga
|32
|66
|2
|Даугава Рига
|32
|59
|3
|Вентспилс
|32
|47
|4
|Валмиера
|32
|46
|5
|Спартакс
|32
|44
|6
|Liepāja
|32
|39
|7
|Елгава
|32
|38
|8
|Даугава Даугавпилс II
|32
|31
|9
|Метта / ЛУ
|32
|26