Кононов рассказал, как мотивирует "Спартак"

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Кононов рассказал, как мотивирует "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, как настраивает команду перед матчами. Об этом сообщает "Р-Спорт".

"Я мотивирую команду. Если я этого делать не буду - не будет вообще никакой игры. О том, как я мотивирую команду, лучше спросить у игроков.

Дело не только в мотивации. Нужна стройность игры, наигранность связей.

Все знают, что против "Спартака" все настраиваются по-особенному", - сказал Кононов.

Напомним, вчера, 14 сентября, "Спартак" проиграл "Уралу" (1:2) в рамках 9-го тура РПЛ. Это поражение стало третьим подряд для красно-белых. Красно-белые с 14 баллами занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Кононова сыграют с "Уфой".

А еще: Цорн заявил, что Кононов не собирается уходить из "Спартака"| http://soccernews.ru
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