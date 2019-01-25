Кононов рассказал о борьбе с матом в "Спартаке"

Теги спартак москваолег кононов

Кононов рассказал о борьбе с матом в "Спартаке"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов развернул кампанию по борьбе с матом в своей команде.

"Мы боремся с нецензурной бранью. Жёстко боремся. Не буду говорить, какие за это наказания, но жёстко. Есть штрафы" - сказал 52-летний специалист.

Напомним, что Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до лета 2020 года.

По итогам 17 туров "народная команда" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 очков.

Не пропустите: СМИ узнали о новых махинациях Глушакова. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" принял решение по Жардиму

"Монако" принял решение по Жардиму

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов