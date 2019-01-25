Кононов рассказал о борьбе с матом в "Спартаке"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов развернул кампанию по борьбе с матом в своей команде.

"Мы боремся с нецензурной бранью. Жёстко боремся. Не буду говорить, какие за это наказания, но жёстко. Есть штрафы" - сказал 52-летний специалист.

Напомним, что Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до лета 2020 года.

По итогам 17 туров "народная команда" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 очков.

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