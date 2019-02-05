Кононов рассказал о будущей трансферной компании "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что клуб укомплектовал состав команды. Об этом информирует "Чемпионат".

"Комплектование закончено. Тот состав, с кем мы будем вступать в чемпионат, будет играть. Сейчас идёт конкретная работа на этом сборе по так называемому стартовому составу", - сообщил тренер.

Напомним, в зимнее трансферное окно "Спартак" приобрел защитника Айртона (7 млн. евро), полузащитника Аяза Гулиева (1 млн. евро), Наиля Умярова (300 тыс. евро) и Максима Глушенкова ( 300 тыс. евро).

В январе команду покинули Роман Еременко и Ивелин Попов, которые перешли в "Ростов". Также красно-белых покинул Александр Самедов - он стал игроком "Крыльев Советов".

На данный момент "Спартак" после 17 туров занимает 4 место турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 28 очков.

3 марта москвичи встретятся с "Краснодаром" на "Открытие Арене". Начало матча - в 19:00.

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