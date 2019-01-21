Кононов рассказал о состоянии игроков перед матчем с "Ростовом"

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Кононов рассказал о состоянии игроков перед матчем с "Ростовом"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, чего ждет от матча с "Ростовом" в рамках "Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР". Об этом сообщает Sport24.

Тренер отметил, что капитан команды Глушаков хорошо себя чувствует и, скорее всего, будет участвовать в матче.

"Второй сбор идет на увеличение нагрузок, и каждый игрок будет играть то время, к которому он готов. Говорить о нацеленности на результат не приходится, но игроки всегда хотят побеждать", - сказал Кононов.

Напомним, матч "Спартак" - "Ростов" состоится сегодня, 21 января. Начало - в 19:30.

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