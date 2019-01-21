Кононов рассказал о состоянии игроков перед матчем с "Ростовом"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, чего ждет от матча с "Ростовом" в рамках "Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР". Об этом сообщает Sport24.
Тренер отметил, что капитан команды Глушаков хорошо себя чувствует и, скорее всего, будет участвовать в матче.
"Второй сбор идет на увеличение нагрузок, и каждый игрок будет играть то время, к которому он готов. Говорить о нацеленности на результат не приходится, но игроки всегда хотят побеждать", - сказал Кононов.
Напомним, матч "Спартак" - "Ростов" состоится сегодня, 21 января. Начало - в 19:30.
А еще: Юрий Семин поделился ожиданиями от турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Сульшер прокомментировал продление контракта с Мактоминеем
-
Кевин-Принс Боатенг попрощался с партнерами по "Сассуоло"
-
Симеоне продлит контракт с "Атлетико" еще на два года
-
Жардим ярко высказался о своем будущем
-
23 голевых шанса друг для друга: Салах и Фирмино разрывают АПЛ
-
Суд Мадрида отказал Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием
-
Гари Невилл громко высказался о Сарри
-
"Кальяри" подпишет уругвайского полузащитника
-
1
Кокорин мощно ответил на письмо фаната
-
Кононов рассказал о состоянии игроков перед матчем с "Ростовом"
-
Рабьо может подать в суд на ПСЖ
-
Юрий Семин поделился ожиданиями от турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер"
-
Экс-игрок сборной Англии Джонсон завершил карьеру
-
КАМАЗ записал Бузовой видеопослание
-
Стала известна дата матча "Ростов" - "Краснодар"
-
"Лацио" намерен получить от "Зенита" 10 миллионов евро за Баделя
-
Фанаты "Зенита" устроили перфоманс на 75-летие блокады Ленинграда
-
"Барселона" готова приобрести хавбека "Сассуоло"
-
"Зенит" определился с ценой на Паредеса
-
Дембеле из-за травмы пропустит до двух недель
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10