Кононов рассказал, почему "Спартак" не купил Эджуке, который перешел в ЦСКА
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, почему "красно-белые" отказались от трансфера нигерийского нападающего Чидеры Эджуке, который в итоге перешел в ЦСКА.
"Да, это правда, что Эджуке мог перейти в "Спартак". Агент Франко Камоцци предлагал "Спартаку" много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я все же выбрал Ларссона вместо Эджуке", - приводит слова Кононова Metaratings.
22-летний Эджуке перешел в ЦСКА в августе 2020 года из "Херенвена" за 11,5 миллионов евро. Во втором матче за "армейцев" форвард забил гол в ворота "Спартака". В нынешнем сезоне нигериец провел 13 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Экс-игрок "Спартака" Ловчев раскритиковал Кокорина. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Кононов рассказал, почему "Спартак" не купил Эджуке, который перешел в ЦСКА
-
Упамекано решил покинуть "РБ Лейпциг". Игроком интересуются топ-клубы
-
1
Месси и Роналду вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards
-
"Будет лучшим". Кержаков высказался о возможном возвращении Халка в "Зенит"
-
Эджуке мог перейти в "Спартак" вместо ЦСКА
-
23 футболиста "Локомотива" отправились на матч с "Атлетико"
-
"Многое будет решаться". Тренер "Краснодара" высказался о предстоящем матче с "Севильей"
-
В сборной Германии сделали заявление о будущем Йоахима Лева
-
"Ювентус" потерял основного защитника из-за травмы
-
"Барселона" огласила заявку на матч с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов
-
1
Лионель Месси пропустит матч с киевским "Динамо"
-
В Италии назвали сроки восстановления Ибрагимовича
-
"Локомотив" нацелился на африканского форварда
-
Российский голкипер стал чемпионом Норвегии
-
"Лидс" и "Брайтон" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"
-
Футболист сборной ЮАР погиб в автокатастрофе: подробности трагедии
-
1
Роналду останется в "Ювентусе" из-за Пирло
-
Два полузащитника "Зенита" пропустят матч с "Лацио"
-
Лэмпард изменил мнение о будущем Росса Баркли в "Челси"
-
Рэпер Баста рассказал, на кого ориентируется в мире футбола