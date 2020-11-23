Кононов рассказал, почему "Спартак" не купил Эджуке, который перешел в ЦСКА

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, почему "красно-белые" отказались от трансфера нигерийского нападающего Чидеры Эджуке, который в итоге перешел в ЦСКА.

"Да, это правда, что Эджуке мог перейти в "Спартак". Агент Франко Камоцци предлагал "Спартаку" много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я все же выбрал Ларссона вместо Эджуке", - приводит слова Кононова Metaratings.

22-летний Эджуке перешел в ЦСКА в августе 2020 года из "Херенвена" за 11,5 миллионов евро. Во втором матче за "армейцев" форвард забил гол в ворота "Спартака". В нынешнем сезоне нигериец провел 13 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Экс-игрок "Спартака" Ловчев раскритиковал Кокорина. | http://soccernews.ru