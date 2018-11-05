Кононов сделал еще один шаг к "Спартаку"

Наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов в ближайшее время возглавит "Спартак".

Как сообщают российские СМИ, 52-летний специалист сегодня написал заявление об увольнении из "Арсенала". Игра с "Анжи" в следующем туре станет последней для Кононова в качестве тренера тульского клуба.

Отмечается, что вместе с Кононовым в "Спартак" отправятся старший тренер, тренер голкиперов, два тренера по физподготовке и тренер-аналитик.

"Спартак" заплатит "Арсеналу" 500 тысяч евро в качестве компенсации.

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