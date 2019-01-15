Кононов сделал заявление о работе в "Спартаке"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов не жалеет о том, что ему пришлось возглавить команду по ходу сезона.
"Абсолютно не жалею об этом. Я познакомился с командой за это время. Практически каждого игрока узнал. Узнал, как готов тот или иной футболист, на сколько процентов. Узнал, как команда работала ранее, как команда была готова на тот момент. Мы сделали выводы, проанализировали с тренерским штабом.
Сейчас у нас строится работа с игроками, которых мы знаем. Мы знаем их состояние до тренировочного процесса сегодняшнего дня. Уже есть план, как вывести игроков на тот уровень, который нам бы позволял начинать сезон в оптимальной готовности", - приводит слова Кононова официальный сайт клуба.
Напомним, что 52-летний Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября прошлого года, сменив на посту наставника московского клуба Массимо Карреру. Под руководством Кононова "Спартак" выиграл три матча из трех в чемпионате России, вышел в четвертьфинал Кубка России, а также вылетел из Лиги Европы.
После 17 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе 28 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут 3 марта на своем поле против "Краснодара".
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