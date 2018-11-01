Кононов сделал заявление о возможной работе в "Спартаке"

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Кононов сделал заявление о возможной работе в "Спартаке"
Наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов прокомментировал свое возможное назначении на пост главного тренера московского "Спартак"

"На эту тему, конечно же, я ничего не буду отвечать. В первую очередь, я тренер "Арсенала". На тему "Спартака" много разговоров идет сейчас, но я не могу сказать ничего конкретного. Будет конкретика, когда об этом будут говорить два клуба", – приводят слова Кононова российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" рассматривает кандидатуру Кононова в качестве преемника ранее уволенного Массимо Карреры. Стоит отметить, что "Арсенал" хочет получить за своего наставника компенсацию в размере трех миллионов евро.

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