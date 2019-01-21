Кононов сделал заявление об игре Глушакова в матче с "Ростовом"



Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что он доволен игрой полузащитника Дениса Глушакова в матче Кубка Матч Премьер с "Ростовом" (2:1).

"Давайте не будет хвалить Дениса, он делает свое дело. Это умный футболист достаточно. Он – опытный, он – капитан команды. Понятно, что он хочет команду завести, сделать конкретный, рабочий настрой на победу, только на победу. Это качество у него есть, но оно и раньше было. То, что он сегодня забил в концовке это делает ему честь", - приводят слова Кононова российские СМИ.

В этой встрече 31-летний Глушаков забил победный гол на 91-й минуте встречи.

Напомним, что в первой части сезона у хавбека произошел конфликт с бывшим главным тренером "красно-белых" Массимо Каррерой.

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