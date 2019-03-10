Кононов сделал заявление после матча "Динамо" - "Спартак"



Главный тренер "Спартака" Олег Кононов оценил игру своей команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (1:0).

"Какие чувства преобладают? Радость от победы. Команда выигрывает и лидирует.

Я не зацикливаюсь на отдельных игроках и тактической схеме, говорю про игру команды в целом. Сегодня мы счастливы, ведь выиграли матч. Ошибки разберём. Пока начнём с одного удара в створ, который закончился голом, а там посмотрим", - приводят слова Кононова российские СМИ.

После матча "Спартак" по-прежнему занимает четвертое место в чемпионате России. В 20-м туре "Спартак" дома сыграет с "Зенитом". Матч состоится 17 марта.

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